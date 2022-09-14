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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan bunun sonuçlarına katlanacak!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan bunun sonuçlarına katlanacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 18:32:00 - 2022-09-14 18:34:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan bunun sonuçlarına katlanacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ermenistan sonuçlarına katlanacak

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından yaşanan bu durumu kabul edilemez buluyoruz. Tüm dünya bilmelidir ki Azerbaycan'lı kardeşlerimizin yanındayız. Sürekli saldırgan tavrını devam ettiren Ermenistan bu durumun sonuçlarına katlanacaktır. Bir kez daha Azerbaycan'lı şehitlerimize rahmet diliyorum. Kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum.

Türkiye'nin yurtları dünyanın en iyileri arasında

Bugün Türkiye'nin yurtları dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Tüm imkanlarıyla yurtlarımız öğrencilerimiz için donanımlı yaşam merkezi haline gelmiştir. Biz gençlerimize bu imkanlarımızı ya ücretsiz ya da sembolik ücretlerle sunuyoruz. Türkiye'nin yurt kapasitesi birçok ülkeninkinden daha fazladır. Türkiye geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'ından fazlasını karşılamıştır.

Yurt ücretlerinde artışa gidilmeyecek

Salgın döneminde yurtlarımızda herhangi bir ücret artışına gitmedik. Bu sene de yurt ücretlerinde değişiklik yapılmayacağının müjdesini vermek istiyorum.

Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi üniversite harçlarıydı. Biz 10 sene önce üniversite harçlarının tamamını kaldırarak provokasyon meselesi olmasının önüne geçtik. Üniversite öğrencilerimiz için burs ve kredi ücretlerini de artırdık. Bugün başvuran her öğrencimize ya kredi ya da burs veriyoruz.

2002'de 45 lira olan burs ücretini biz artırdık. Şu anda lisans öğrencilerine 850 lira kredi veya burs veriyoruz. Yıl başında ilave yardımları günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde yurt ve burs ücretlerini yeniden düzenleyeceğiz.

Tunç Soyer'in Osmanlı'ya hakaretine sert tepki

İzmir'de belediye başkanı çıkıyor Osmanlı'ya hakaret ediyor. Haddini bilmez, ahlaksız... İzmir'i pislikten kurtaramıyorsun. İzmir'i pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var onu söyle? Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Bunun babası da aynıydı bu da aynı.

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