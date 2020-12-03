Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli sporcuları ve ailelerini kabulünde konuştu:

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz bugün engellilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi, geleceğe güvenle bakmaları konusunda dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaşmıştır." dedi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli sporcuları ve ailelerini kabulünde konuştu.

Engellilerin spor, sanat, edebiyat, sivil toplum, siyaset ve iş dünyası gibi hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve kararlılıklarıyla herkese örnek olduklarını belirten Erdoğan, kabulde de bu şekilde örnek olan isimlerin bulunduğunu söyledi.

Engellilere eğitimden istihdama kadar her alanda eşit bireyler olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmanın gayreti içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, "Türkiye'nin son 18 yılına damgasını vuran insan merkezli yönetim anlayışının ete kemiğe büründüğü alanların başında engelli vatandaşlarımızla ilgili yapılan düzenlemeler geliyor ki bunları da hamdolsun biz yaptık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ile eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engellileri ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar attıklarını anlattı. Ayrıca 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle daha da ileriye gittiklerini ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son 18 yılda 58 bine yakın engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık. Bu atamalarla kamudaki engelli çalışan sayısını 9 kat artırdık. Halihazırda toplam kamu çalışanları içinde engellilerin oranı yüzde 2'ye doğru yaklaşmış durumdadır. Sizlere söz verdiğimiz şekilde engelli atamalarına düzenli olarak inşallah devam edeceğiz.

Ülkemiz bugün engellilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi, geleceğe güvenle bakmaları konusunda dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaşmıştır. Buna rağmen yapılanları tabii yeterli bulmuyoruz. Önümüzdeki süreçte değişen şartları ve ihtiyaçları dikkate alarak devlet, üniversite, sivil toplum, iş dünyası ve tek tek fertler olarak el ele vermeli, engellilerimizi çok daha müreffeh bir seviyeye hep beraber taşımalıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Dünya Engelliler Günü'nün toplumun her kesiminde bu doğrultudaki hassasiyetin artmasına vesile olmasını diledi.