Merakla beklenen kabine toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda fiyatları için ne söyledi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon gıda fiyatları açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye'nin kurtuluşunu küresel çıkar odaklarının güdümündeki reçetelerde değil yatırımlarda, istihdamda, üretimde, ihracatta, cari fazlada görüyoruz. Enerjide ve gıda fiyatlar bir süre sonra inanıyorum dengeye oturacaktır. Türkiye'nin büyük kalkınma hamlesinin önü bu defa kesilemeyecek. Düşük faiz ve dengeli kur ile üretimi ve istihdamı adım adım daha ileriye taşıyacağız” dedi.