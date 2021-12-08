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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon gıda fiyatları açıklaması
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon gıda fiyatları açıklaması

Gıda fiyatları açıklaması Cumhurbaşkanı | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. İstihdam, ihracat ve gıda fiyatlarına yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'nin büyük kalkınma hamlesinin önü bu defa kesilemeyecek” dedi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda fiyatları için ne söyledi?

Yeniakit Publisher
2021-12-08 19:37:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon gıda fiyatları açıklaması

Merakla beklenen kabine toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda fiyatları için ne söyledi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon gıda fiyatları açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye'nin kurtuluşunu küresel çıkar odaklarının güdümündeki reçetelerde değil yatırımlarda, istihdamda, üretimde, ihracatta, cari fazlada görüyoruz. Enerjide ve gıda fiyatlar bir süre sonra inanıyorum dengeye oturacaktır. Türkiye'nin büyük kalkınma hamlesinin önü bu defa kesilemeyecek. Düşük faiz ve dengeli kur ile üretimi ve istihdamı adım adım daha ileriye taşıyacağız” dedi.

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