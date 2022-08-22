Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağustos ayının son kabine toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar ise enflasyon konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hangi açıklamalarda bulunduğunu merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Enflasyon rakamlarımızın nominal olarak yüksek seyretmesi üzüncü verici. Biz enflasyon rakamlarının insanlarımızın hayatındaki olumsuz etkisini her kesimin gelir seviyesini yükseltmeye çalışırken enflasyonu düşürecek tedbirleri de alıyoruz. Bugün yaşadığımız enflasyon küresel gelişmelerin tetiklediği dengesiz fiyat hareketleri sonucu maliyet odaklı enflasyondur. Türkiye'nin ihtiyacı, faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır. Türkiye'nin yeniden, yarım asrı aşkın süredir oynanan oyunlarla sıcak para sömürgesi haline dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğiz. Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam, kendi ülkelerine ve dolayısıyla kendi paralarına güvenmeleridir. Artık hiç kimsenin sadece parasının değerinden endişe ederek dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır. Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı, buralardaki kazançlarını da garanti alan Türk Lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum” dedi.