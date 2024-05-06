Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Burhan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Burhan’a oğlunun Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye dileklerini iletti.
Kaynak: İHA
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