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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Burhan ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Burhan ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-05-06 22:36:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Burhan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Burhan’a oğlunun Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

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