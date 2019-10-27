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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüştü.

2019-10-27 02:30:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüştü.

Vahdettin Köşkü'ne gelen Mbasogo ve eşi Constancia Mangue'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan karşıladı.

Erdoğan ve Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo'nun basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, yaklaşık 1,5 saat sürdü. 

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Makiniisstt; Mbagoso görükmüyo olm: insan hiç olmazsa beyaz bi perde koyar fona!
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