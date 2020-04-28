Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik İstikrar Kalkanı ile açıkladığımız desteklerin tutarı 200 milyar lira

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı saat 15.00'te başladı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Dünyadaki değişim, ülkemizin önünde yeni ve gerçekten çok büyük fırsat pencerelerinin açılmakta olduğuna işaret ediyor." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bir müddet daha dişimizi sıkacağız, güzel günlere de kavuşacağız.

Salgın tedbirlerini, belirlediğimiz takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça inşallah ülkemizde üretim çarkları yeniden tam hız dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası tekrar dolmaya başlayacaktır.

Bu sıkıntılı dönemde, tedbirlere riayet ederek bize destek veren, 83 milyon vatandaşımızın her birine, şükranlarımı sunuyorum.

Ülkemizin yaşadığı her sorun, sıkıntı, tehdit bu sorumluluğu üstlenme konusunda AK Parti'nin alternatifsiz olduğunu gösteriyor.

Bu süreçte fedakarlık yapmaz, salgını diğer ülkelerle eş zamanlı olarak geride bırakmazsak çok daha ağır kayıplar yaşayacağımızı biliyoruz.

Önümüzdeki dönemde en büyük gücümüz olan milletimizin gönlündeki mümtaz yerimizi daha güçlendirmenin gayreti içinde olacağız.

Bu ülkenin ve milletin refahı, huzuru, güvenliği, istikbali için harcanan her kuruş doğru yere gitmiş demektir.

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında bugüne kadar açıkladığımız desteklerin tutarı 200 milyar lirayı buluyor. Bu, Türkiye'de doğrudan reel sektöre ve en alt gelir grubuna verilmiş en büyük destek rakamıdır."