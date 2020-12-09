  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer Yunanistan bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer Yunanistan bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz."

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:13:47 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer Yunanistan bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için tarih verdi
Eğitim

Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında yüz yüze eğitim için 4 Ocak 2021 tarihini işaret etti.
Videoyu görünce şoke oldu! Haber spikeri Nazlı Çelik soluğu adliyede aldı
Gündem

Videoyu görünce şoke oldu! Haber spikeri Nazlı Çelik soluğu adliyede aldı

Haber spikeri Nazlı Çelik, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir videoda özel hayatının ihlal edildiğini belirtip, savcılığa baş..
CANLI YAYIN! AB’den Türkiye’ye yaptırım gelecek mi? Canlı yayında o isimden flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! AB’den Türkiye’ye yaptırım gelecek mi? Canlı yayında o isimden flaş açıklamalar

Son dakika haberi… Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programında, 10-11 Ar..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay