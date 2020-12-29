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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Türkiye ve İngiltere arasında tarihi anlaşma
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Türkiye ve İngiltere arasında tarihi anlaşma

Türkiye ve İngiltere arasındaki tarihi serbest ticaret anlaşması imzalandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 15:45:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Türkiye ve İngiltere arasında tarihi anlaşma

Türkiye ve İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması imzalandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Pekcan imza töreninde şu ifadeleri kullandı:

"Ticaretimiz daha da gelişecek"

Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak. STA ile Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacak. Ticaretimiz inanıyorum daha da gelişecek.

İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler. Bugün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz.

"Yeni yıldan itibaren devreye girecek"

Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinde devreye girecek ve hiçbir süre kaybımız olmayacak. Taraflar olarak 'tarifesiz' STA hedeflemiştik, bu gerçekleşti. Anlaşma, tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor.

Erdoğan dün açıklama yapmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada anlaşma ile yeni dönemin hayata geçeceğini belirtmişti.

Erdoğan, "İhracatımız 25 Aralık itibariyle 2020 yılı hedeflerinin üzerine çıkarak 166 milyar doları buldu. Bu vesile ile dış ticaretimiz açısından önemli bir müjdeyi sizle paylaşmak istiyorum. İngiltere'nin AB'den ayrılma takvimi perşembe günü başlıyor. Yapılan uzun müzakereler sonrasında İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalama aşamasına geldik. Yarın bu anlamanın imzaları atılıyor. Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır" açıklamasında bulundu.

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