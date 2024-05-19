AFAD Reisi için teyakkuza geçti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gereken her türlü desteği vermeye hazırız" mesajının ardından AFAD, İran Cumhurbaşkanı Reisi için gece görüşlü helikopterlerin havalandığını duyurdu.
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arama çalışmaları sürerken, AFAD Türkiye'den bölgeye araç ve ekiplerin yola çıktığını duyurdu.
AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bugün, İran-Nahçıvan sınırında İran Cumhurbaşkanı Sn.İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı bilgisi alınmıştır.
İran, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir. Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır.
Ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya’dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halindedir."
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