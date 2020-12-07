  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı

Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan bilimsel araştırmalara göre, bölgedeki çıkarılabilir doğal gaz miktarının 3,5 trilyon ile 10 trilyon metreküp arasında olduğunu ve 1,5 ila 3,5 milyar varil civarında petrol rezervinin mevcut olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 12:40:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Doğu Akdeniz Çalıştayı'na videomesaj gönderdi.

Burada Doğu Akdeniz'le ilgili önemli açıklamalara yer veren Erdoğan, "AB, içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı, Rum kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir koçbaşı gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir. Birlik dayanışması adı altında Kıbrıs Türklerine ve Türkiye'ye daha fazla haksızlık yapılmamalıdır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Doğu Akdeniz ile ilgili meseleler bizimle beraber dünyadaki birçok devlet ve akademik kuruluşun öncelikli gündemini oluşturuyor. Akdeniz'e kıyısı olsun veya olmasın pek çok ülke burada meydana gelen olayları yakından takip ediyor, bir şekilde müdahil olmaya çalışıyor. Son yıllarda başta enerji olmak üzere Avrupa, Afrika ve Orta Doğu eksenli tüm tartışmaların odağında Doğu Akdeniz yer alıyor. Kamuoyuna yansıyan kimi bilimsel araştırmalar bölgedeki çıkarılabilir doğal gaz miktarının 3,5 trilyon ile 10 trilyon metreküp arasında olduğunu ifade etmektedir. Aynı şekilde bölgede 1,5 ile 3,5 milyar varil civarında petrol rezervinin mevcut olduğu hesaplanmaktadır.

"Tribünden izlemesi mümkün değil"

Ekonomik gücü, konumu ne olursa olsun bölgemizdeki hiçbir ülke bu potansiyeli görmezden gelemez. Özellikle Türkiye gibi Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin burada yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir. Biz de hem kendi menfaatlerimizi garanti altına almak hem de KKTC'deki kardeşlerimizin haklarını korumak için süreci çok yakından takip ediyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’nin gündemine oturan rezil görüntüler! Ateist ve satanistler mide bulandırdı
Gündem

Türkiye’nin gündemine oturan rezil görüntüler! Ateist ve satanistler mide bulandırdı

İslam düşmanı rezil ateistler TV’sini kurup sosyal medyada satanistleri konuk etti. Yayında skandal sözler sarf eden grup şeytanı selamladı...
CANLI YAYIN! “Teröristbaşı koronaya yakalandı” açıklamasında bulunan Avukat Serhat Pak’tan canlı yayında bomba bir açıklama daha
Gündem

CANLI YAYIN! “Teröristbaşı koronaya yakalandı” açıklamasında bulunan Avukat Serhat Pak’tan canlı yayında bomba bir açıklama daha

Avukat Serhat Pak’ın dün akşam yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi”nde yaptığı “Teröristbaşı karonovirüse yakalandı” şeklindeki açıklamalar Pensil..
Suudi Prens Turki el Faysal toplantıda İsrail'i yerin dibine gömdü
Dünya

Suudi Prens Turki el Faysal toplantıda İsrail'i yerin dibine gömdü

İsrail ve Suudi Arabistan'da normalleşme olacağının iddia edildiği bir dönemde İsrail Dışişleri Bakanının olduğu bir toplantıda konuşan Suud..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay