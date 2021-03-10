Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: Yırtıp atıyoruz

TBMM’de '100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "modern sevrleri yırtıp atıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Mehmet Akif inandığı gibi yazan, bunu saklamayan bir dürüstlük abidesidir. Akif, bir direniş önderidir. 600 yıllık ulu çınarın yıkılmaması için Anadolu'yu şehir şehir, köy köy dolaşmıştır.

Mehmet Akif zulme boyun eğmeyenlerin, haksızlık karşısında susmayanların şairidir. Bizim olduğu kadar, tek dişi kalmış canavarın pençesinde inleyen tüm mazlumların da şairidir. Ortak bir değerimizdir. Yazdıkları ve mücadelesi ile ebediyete kadar milletimizin kalbinde bir kahraman olarak kalmaya devam edecektir.

Mehmet Akif, bu millette eşsiz bir İstiklal Marşı armağan etmiştir. İstiklal Marşı'mızı sadece bağımsızlığımızın timsali olarak değil, 84 milyonu birleştiren bir mutabakat metni olarak da görüyoruz. 84 milyonun tamamı için İstiklal Marşı ortak bir buluşma noktasıdır.

Her ne kadar çok küçük bir kesim de olsa bazı çevrelerin, İstiklal Marşımızı gururla söylemekten rahatsızlık duyduğunu da elbette biliyoruz. Milletten aldığı vekaleti bölücü terör örgütünün Kandil’deki baronlarına peşkeş çekenler, bu rahatsızlıklarını açıkça ifşa etmekten de çekinmiyor. İstiklal Marşına kekre bakan bir zihniyetin, aynı zamanda bu milletin istiklal ve istikbaliyle de sıkıntısı olduğu açıktır. Ancak, biz onlara rağmen bağımsızlığımızın üzerine titremeye devam ediyoruz.

Modern Sevrleri yırtıp atıyoruz

Nasıl 100 yıl önce Sevr’i yırtıp atmışsak; bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz.

Salgına rağmen imkanı olan vatandaşlarımızı, özellikle gençlerimizi sergimizi görmeye davet ediyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diye dua ediyorum.