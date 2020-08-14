  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'de) Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız"

Yeniakit Publisher
2020-08-14 13:55:03 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'de) Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız"
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar’dan çok konuşulacak sözler: Bunun Cumhur İttifakı'na zerre faydası olmaz
Siyaset

Şamil Tayyar’dan çok konuşulacak sözler: Bunun Cumhur İttifakı'na zerre faydası olmaz

CHP’den dışlanarak yeni oluşuma başlayacağı günlerdir konuşulan Muharrem İnce sessizliğini sonunda bozdu. AK Parti eski milletevekili Şamil ..
ABD'de skandal Türkiye çağrısı
Dünya

ABD'de skandal Türkiye çağrısı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerini 'provokasyon' olarak nitelendiren ABD'li senatörler Bob Menendez ile Chris Van Hollen, AB..
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'ı çıldırtacak paylaşım
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'ı çıldırtacak paylaşım

Türkiye’nin meşru faaliyetlerine karşı küstah hamlelere imza atan Yunanistan’ı çıldırtacak bir görüntü geldi. Milli Savunma Bakanlığı, bölge..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı