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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyalogdan başka bir yol yok
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyalogdan başka bir yol yok

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bölgedeki sorunlar için siyasi diyalogdan başka bir yol olduğunu düşünmüyoruz. Toplantıda ayrıca göçün önemini çizdik." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 17:42:00 - 2021-06-17 18:05:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu yıl örgütümüzün 25. Yıldönümünü kutluyoruz. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi önemli adımlar kat etti.

Toplantıya 13 ülkeden devlet başkanları, dışişleri bakanları katıldı. Dostlarımızın zirve için Türkiye’yi ziyaret etmeleri önemlidir.

"Diyalogdan başka bir yol yok"

Biz bölgedeki sorunlar için siyasi diyalogdan başka bir yol olduğunu düşünmüyoruz. Toplantıda ayrıca göçün önemini çizdik. Bu vesile ile AB genişleme sürecinde suni Batı Balkanlar ve Türkiye ayrımına dikkat çektik.

Dönem başkanlığımız sırasında yoğun çaba harcadık, 40’a yakın etkinlik düzenledik. Bölgenin kanayan yarası beyin göçü, afetlerle mücadele gibi konularda fikir yürüttük. Yalnızca ikili düzeyde değil çok taraflı diyaloglara dikkat çektik. Ülkeler arasındaki farklılıkların çalışma alanına yansımaması için çabaladık. İkili görüşmeler için fırsat buldum. Zirve başkanlığına Yunanistan’a devrettik, başarılar diliyorum.

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Yorumlar

19 yıl geçti

Hala AB'ye giremedik böyle giderse bir 19 yıl daha geçer .
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