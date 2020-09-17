Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu: (1)

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu madalya ve beratlar elbette sizin fedakarlığınızın karşılığı olamaz. Zaten bir insanın canını ortaya koyarak yürüttüğü bir mücadeleye dünyevi olarak paha biçilmesi mümkün değildir." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde katılımcılara hitap etti.

Ülkeleri için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen şehitlerin yakınları ile gazilere devlet övünç madalyası ve beratı takdim etmek üzere bir araya gelindiğini anımsatan Erdoğan, burada sadece Ankara'daki 77 şehit yakını ve gaziye ödül verileceğini, diğer şehirlerde ikamet eden şehit yakını ve gazilere de kendisi adına takdim edileceğini söyledi.

Erdoğan, "Bu madalya ve beratlar elbette sizin fedakarlığınızın karşılığı olamaz. Zaten bir insanın canını ortaya koyarak yürüttüğü bir mücadeleye dünyevi olarak paha biçilmesi mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Bu topraklar üzerinde yüz yıllardır hür bir şekilde yaşanılmasının sebebinin şehitlerin kahramanlığı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Eğer bayrağımız 780 bin kilometrekare üzerinde özgürce dalgalanıyorsa, bu ülkenin insanı onuruyla, şerefiyle, hayatını sürdürüyorsa şüphesiz bunda en büyük pay şehit ve gazilerimizin. Ne yaparsak yapalım göğüslerini vatanları için milletleri için bayrakları için ezanları için siper etmiş evlatlarımıza olan minnet borcumuzu tam manasıyla ödeyemeyiz. Biz sadece bu fani dünyada şehit yakınlarımız ve gazilerimiz mağdur olmasınlar, hayatlarını belli bir standardın altında yaşamak zorunda kalmasınlar diye gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

- "Şehit yakını ve gazilerimizin yükünü hafifletecek adımlar attık"

Şehitlerin emanetine, gazilerin fedakarlığına layık olmak için yaptıkları hizmetlerin en yakın şahitlerinin aileleri olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 18 yılda, sizlerin ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarına, sıkıntılarına çözüm bulmak amacıyla birçok kanuni düzenlemeyi hayata geçirdik. İstihdam hakkından gelir desteğine, eğitimden sağlık hizmetlerine hemen her alanda şehit yakını ve gazilerimizin yükünü hafifletecek adımlar attık." diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile diğer kuruluşların gazi ve şehit yakınlarının her türlü ihtiyacında daima yanlarında olduğuna işaret eden Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerinin meseleleriyle yakından ilgilenmeye devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak devlet övünç madalyası ve beratı takdim edilecek tüm asker ve polislerle, ailelerine Türkiye'ye yaptıkları hizmetler için şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyor ve Allah hepsinden razı olsun diyorum. Gazilerimize mücadeleleri, fedakarlıkları, kahramanlıkları sebebiyle teşekkürlerimi iletiyorum. Rabb'imiz, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, 'Allah yolunda öldürülenlere, 'ölüler' demeyiniz. Zira onlar diridirler ancak siz bunu bilemezsiniz.' buyuruyor. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz ise şehitlerle ilgili şu müjdeyi veriyor. 'Hiç kimse cennete girdikten sonra bütün dünya kendisine verilecek olsa bile tekrar dünyaya dönmek istemez. Yalnız şehitler hariç. Onlar gördükleri izzet ve ikram nedeniyle dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu ederler.' Şehitlerimiz hak katında işte böyle bir ikramın, böyle ulvi bir payenin sahipleri. Onlar nübüvvetten sonra en yüce makama ulaşmanın şerefini taşıyan seçilmiş insanlardır."

- "Sen de ismini altın harflerle tarihe yazdırdın"

Şehitlik ve gaziliğin İslam inancında bir nasip meselesi olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu anda burada bizlerle birlikte olduklarına inandığım şehitlerimizin aziz ruhaniyetine seslenmek istiyorum. 'Ey şairin ifadesiyle yurdu yaşatmak için toprağa düşen şehit. Sen ki bu toprakların her karışını kanlarıyla sulayan bir ecdadın evladısın. Binlerce yıldır nice saldırılara göğüs geren ecdadın gibi sen de ismini altın harflerle tarihe yazdırdın. Sıksan şüheda fışkıracak bu topraklara ebediyen düşman ayağı basan arayacağını bir kez daha ispat ettin. Senin ortaya koyduğu cesaret, mazlumların kalbine sekine, zalimlerin kalbine korku saldı. Dünyada inancı, özgürlüğü, haysiyeti ve mensubu olduğu milletin geleceği için senin gösterdiğin fedakarlığı yapacak pek az insan bu.

Bize bıraktığın emaneti, son nefesimize kadar muhafaza edip, gelecek nesillere devredeceğimizden emin ol. Senin uğruna can verdiği mukaddes değerleri namusumuz bilecek kutlu bir emanet gibi sonsuza kadar taşıyacağız. Istiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif'in o güzel mısralarıyla söyleyecek olursak, 'Yılmam, ölümden yaradan askerim ordu gazi dedi. Peygamberim bir dileğim var, ölürüm isterim. Yurduma tek düşman ayak basmasın. 'Amin' desin hep birden yiğitler. Allahuekber gökten şehitler. Amin amin. Allahuekber.'

Allah'ın izniyle bizlerde her karışında bir yiğidin yattığı bu güzel vatana düşman ayağı bastırmayacağız. Bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı al bayrağımızı indirmeyeceğiz. Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızı susturmayacağız. Bedeli kanla ödenmiş bağımsızlığımıza halel getirmeyeceğiz. Milletimizin kutlu yürüyüşüne set çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. İstikbalimizin garantisi olan ebedi ve ezeli kardeşliğimizin zedelenmesine, zayıf satılmasına asla izin vermeyeceğiz. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi sahipsiz bırakmayacağız."

(Sürecek)