Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Madalyası Tevcih Töreni'nde duyurdu: 55 bin kişiye takdim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine hoş geldiniz. Bugün 6 Şubat depremlerinde kahramanlık gösteren yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerine fedakarlık madalyalarını ve nişanlar tevcih edilecek.

Takdim edeceğimiz madalya ve nişanlarla yeni uygulamanın ilk adımlarını atmış olacağız. Temennimiz ne Türkiye'nin ne de dünyanın 6 Şubat depremleri gibi bir felaketle karşılaşmamasıdır.

İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Bugünkü törenle sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Deprem bölgesindeki çabalarınız dolayısıyla sizlere şahsım ve milletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Şu an bu salonda bulunan misafirlerimiz, madalya ve nişana layık görülen fedakarların ilk grubunu temsil ediyor.

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Toplam 275 bin kamu görevlerimiz depremzedelerin yanına gitti. Gönüllülerle birlikte 650 bin insanımız bölgeye akın etti. Kimi elinde avucunda ne varsa göndererek kimi yardım kampanyası başlatarak yanımızda oldu. Afetin ardından 60 ülke bölgeye 250 bine yakın çadır sevk etti. 34 sahra hastanesi kuruldu. Dost ve kardeş ülkeler maddi destek taahhüdünde bulundu. Üstün fedakarlık madalyası ve nişanı takdim programını illerde valilerimiz devam ettireceklerdir. Burada bir hususun altını çizmemiz gerek. Bugün tevcih ettiğimiz madalya ve nişanlar birer hatıradır. Her biriniz sergilediğiniz olağanüstü fedakarlıkla adınızı tarihe yazdırdınız. Acımızın kaderimizin ortak olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Kendi hayatınızı tehlikeye atma pahasına enkazdan çıkardığınız her canla mucizeye şahit olmamızı sağladınız. Yerli yabancı ekipler olarak hem sizin hem bizim gurur kaynağı oldunuz. Ne biz, ne binaların altından çekip aldığınız kardeşlerimiz sizlerin üstün gayretlerini unutmayacaktır.

55 bin kişiye madalya ve nişan takdim edeceğiz.