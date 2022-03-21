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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Hollanda Başbakanı Rutte'den Türkiye'ye önemli ziyaret
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Hollanda Başbakanı Rutte'den Türkiye'ye önemli ziyaret

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 21:43:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Hollanda Başbakanı Rutte'den Türkiye'ye önemli ziyaret

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Hollanda ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

İkili ilişkiler ele alınacak

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra başta Ukrayna olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da planlanıyor.

 

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