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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çocuklarımın ömründen alsın size versin' diyen AK Partili Başkana bakın ne yanıt verdi
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çocuklarımın ömründen alsın size versin' diyen AK Partili Başkana bakın ne yanıt verdi

Yeniakit Publisher
2023-12-22 22:26:00 - 2023-12-22 22:32:36

Ordu Ulubey İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Turap Yüksel'in "Rabbim benim çocuklarımın ömründen alsın size versin." sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıt gülümsetti.

AK Parti Ordu İl Başkanı, Belediye Başkanları ve İlçe Başkanları Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Ulubey İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Turap Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben, "Sizinle yüz yüze konuştuğumuzda tek bir cümle kurmak istiyordum. Rabbim benim çocuklarımın ömründen alsın size versin." dedi.

Erdoğan: Onların ömrüne ihtiyacımız var

Yüksel, konuşmasını yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan araya girerek, “Onların ömrüne ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Yüksel bunun üzerine, "Sizin ömrünüze bizim daha çok ihtiyacımız var sayın Cumhurbaşkanım" karşılığını verdi.

Bu anı sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Ulubey İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Turap Yüksel, “Kutlu Davamız AK Partimizin Saygıdeğer Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyetimizin Cumhurbaşkanı, Dünya Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Ulubeyli hemşerilerimizin selam ve sevgilerini iletip, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ordu'da ve Ulubey'de en yüksek oyu almak için, gece gündüz demeden çalışacağımıza söz verdik.” ifadelerine yer verdi.

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