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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çobanbey'deki hastaneyi hedef alan terör saldırısı, bölücü örgütün vahşi yüzünü bir kez daha göstermiştir."

16 Eylül 2019 Pazartesi 19:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çobanbey'deki hastaneyi hedef alan terör saldırısı, bölücü örgütün vahşi yüzünü bir kez daha göstermiştir."
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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 19:03
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