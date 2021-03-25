Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü! Türkiye'den Doğu Türkistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Ankara'da görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ve Wang, Dışişleri Bakanlığında baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşme öncesinde kısa bir konuşma yapan Çavuşoğlu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Türkiye'yi ziyaret etmesinden memnuniyet duyacaklarını, bu vesileyle ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkarmak istediklerini ifade etti. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması Toplantısı'nın da daha ileri bir tarihte kapsamlı şekilde gerçekleşeceği bilgisini paylaştı. Çavuşoğlu ve Wang daha sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alanında Türkiye ve Çin arasındaki iş birliğini gösteren fotoğraf sergisini gezdi.

Buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçen Wang Yi, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Görüşmeler sonrası Twitter'dan açıklama yapan Çavuşoğlu, "Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile diplomatik ilişkilerimizin 50. yıl dönümünde ekonomik işbirliği potansiyelini ele aldık. Salgınla mücadele ve aşı konusunda iş birliğini ilerleteceğiz. Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi ve düşüncelerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.