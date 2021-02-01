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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yönetiminden çok memnunuz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yönetiminden çok memnunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak CHP yönetiminden gayet memnun olduklarını belirterek "Her hafta bir pot kıran, bir gün söylediğini ertesi gün inkar eden, gaf ebesi CHP Genel Başkanı'ndan da memnunuz. Mumla arasak bulamayacağımız bir rakip" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 16:03:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yönetiminden çok memnunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla kongresine canlı bağlantıyla katıldı.

CHP'nin iç çekişmelerini AK Parti'yi suçlayarak kapatmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Edoğan, "Parti içi kavgalardan AK Parti'yi sorumlu tutmak yüzsüzlüktür. CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçluyor" dedi.

CHP'den parti olarak çok memnun olduklarını söyleyen Erdoğan, "Çok net söylüyorum biz parti olarak mevcut CHP yönetiminden gayet memnunuz. Her hafta bir pot kıran, bir gün söylediğini ertesi gün inkar eden, gaf ebesi CHP Genel Başkanı'ndan da memnunuz. Mumla arasak bulamayacağımız bir rakip. Endişemiz ülkemiz adına." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ti'ye alan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız. Çapı, kalibresi asla ölçü değildir. Varsın onlar kirli senaryolarla koltuklarını koruma mücadelesi versinler, biz gözümüzü ufuktan ayırmayacağız.''

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Yorumlar

Serci

Sosyal mesafe? corona? Miting? Kafeler restorantlar kapali?? Buna bir haber yapicakmisiniz?
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