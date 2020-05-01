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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne video konferansla bağlanarak hastalarla görüştü

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:19:27 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne video konferansla bağlanarak hastalarla görüştü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalarla video konferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağlanarak, hastalar ile video konferansla görüştüğü belirtildi.

Görüşmeyi Tarabya'daki Huber Köşkü'nden gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.


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