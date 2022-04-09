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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Can ve mal güvenliği devletin asli görevidir
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Can ve mal güvenliği devletin asli görevidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli ile İftar Programı"nda konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 20:45:00 - 2022-04-09 20:55:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Can ve mal güvenliği devletin asli görevidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik güçleriyle iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Polislerimiz yerleşim yerlerinde, jandarmamız kırsalda, sahil güvenliğimiz kıyılarda ifa ettiği görevlerle vatandaşın huzurunu ve dolayısıyla devletimizin anlamını korumaktadır.

Toplumun can ve mal güvenliğine yönelik her türlü tehditle mücadele etmek devletin asli görevidir.

Türkiye, uzun süren terörle mücadele döneminde askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, güvenlik korucusuyla, kamu görevlisiyle, vatandaşıyla on binlerce şehit vermiş bir ülkedir. Buna rağmen terörle mücadeleyi daima hukuk devleti sınırları içinde yürüttük. Artık terör örgütlerinin bize saldırmasını beklemiyor, sınır ötesinde tepelerine iniyoruz. TSK'mız ve istihbarat teşkilatımız başta olmak üzere bu mücadelede görev alan tüm birimlerimizin birlikte çalışmasıyla terörle mücadelede ülkemizi yeni bir döneme açmış bulunuyoruz.

Türkiye bölgesindeki krizlere, sığınmacı akınlarına rağmen dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri olarak öne çıktı. Güya medeni Avrupa'nın denizlerde ölüme terk ettiği sığınmacıları kurtararak tüm dünyaya vicdan ve ahlak dersi verdik.

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