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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! CHP'li İzmir Belediyesi'nden insan canını hiçe sayacak karar!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! CHP'li İzmir Belediyesi'nden insan canını hiçe sayacak karar!

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'nin iki pitbull tarafından saldırıya uğramasının ardından Türkiye ayağa kalkmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da belediyelere sahipsiz hayvanlar için harekete geçilmesi çağrısında bulunmuştu. Erdoğan'ın çağrısının ardından belediyeler harekete geçerken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi sokak köpeği terörünü engelleyecek çağrıya uymayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 22:08:00 - 2021-12-26 22:15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! CHP'li İzmir Belediyesi'nden insan canını hiçe sayacak karar!

Sokak köpeği terörüyle ilgili önlem alması gereken İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Hayvanların, acil ve münferit durumlar dışında toplanması söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de artan sokak köpeği saldırılarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bunun son örneği Gaziantep'te yaşayan 4 yaşındaki minik Asiye Ateş oldu. 2 pitbullun saldırısına uğrayan Asiye'nin görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya el atarak belediye başkanlarına çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelere çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır. Belediye başkanlarına sesleniyorum, sahipsiz hayanlar için önlem alın. Sıcak ve güvenli barınaklar kurun." sözlerinin ardından birçok belediye harekete geçti.

CHP'li İzmir Belediyesi sokak köpeği terörüne tepkisiz kaldı

Ancak CHP'li  İzmir Büyükşehir Belediyesi bu çağrıya karşılık vermeyerek konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

 

Belediyeden yapılan açıklamada, "Değerli İzmirliler, Kentimizdeki sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama ve tedavi işlemlerinin yanı sıra acil ve münferit durumlar dışında toplanması söz konusu değildir. Can dostlarımız hepimize emanet." ifadeleri yer aldı.

Duyuru sonrası çok sayıda vatandaş artan sokak köpeği terörüne karşı tepkisiz kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiri yağmuruna tuttu.

 

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