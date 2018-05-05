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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu biz Kılıçdaroğlu için de yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu biz Kılıçdaroğlu için de yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

-Kayseri Şehir Hastanesi'nin ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. 24 Haziran'da Kayseri'nin inşallah rekor tazeleyeceğine inanıyorum.

'KILIÇDAROĞLU İÇİN DE YAPTIK'

-Biz bu hastaneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık. Bu hastaneyi herkes kullanabilir. Şu ana kadar açılan şehir hastaneleri arasında en büyüğü. Kayseri sadece üretimin değil, sağlığında merkezi oluyor.

'KAYSERİLİ İŞİNİ ŞANSA BIRAKMAZ'

-15 yıl içerisinde en başarılı olduğumuz alanlardan biri de sağlık oldğunu görüyorum. Bu hizmetin kesilmesine izin vermeyin. Kayserili kardeşlerim, yüzde 68 oy oranıyla tarihi bir başarıya imza attı. Benim tanıdığım Kayserili hiçbir işi şansa tesadüfe bırakmaz.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:41
  1. Kayseri
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. Kayseri Şehir Hastanesi

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