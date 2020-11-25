Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç’a ne dedi?
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a methiyeler düzen Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştükten sonra YİK üyeliğinden istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez Bülent Arınç hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç’e ne dedi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç hakkında sert eleştirilerine devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında Bülent Arınç'a da sert çıkarak, “Hadi yeminli Türk düşmanlarını anladık. Peki yıllarca bu mücadeleyi verdiğimiz kimselerin aynı trene binmesine ne demeli.” diye konuştu.