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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan hem mevcut eksiklerimizi giderecek hem de gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılayacak reformları biz hayata geçirdik."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan hem mevcut eksiklerimizi giderecek hem de gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılayacak reformları biz hayata geçirdik."

Yeniakit Publisher
2021-01-02 14:02:47 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan hem mevcut eksiklerimizi giderecek hem de gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılayacak reformları biz hayata geçirdik."
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