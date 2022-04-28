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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Arabistan'a gidiyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Arabistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine 28-29 Nisan 2022 tarihlerinde Arabistan'a gidecek. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacaktır.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 08:46:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetine istinaden 28-29 Nisan 2022 tarihlerinde Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Bugün gidip yarın dönecek

Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetine icabetle 28-29 Nisan 2022 tarihlerinde Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceklerdir.

Birçok konu gündeme gelecek

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacaktır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır."

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