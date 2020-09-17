Cumhurbaşkanı Erdoğan BM konuşmasını 22 Eylül'de yapacak

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) 22 – 29 Eylül tarihleri arasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilecek. Bu sene 75’inci kez düzenlenecek olan BM’de ilk kez bir Türk başkanlık yapacak. AB eski Bakanı Volkan Bozkır, BMGK’ya başkanlık eden ilk Türk olacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da BMGK’da konuşma gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında, Doğu Akdeniz’deki gerilime değineceği ve bölgedeki zenginliklerden tüm ülkelerin faydalanması çağrısını yineleyeceği belirtiliyor. Ayrıca Erdoğan’ın, Türkiye ve KKTC’nin haklarından asla vazgeçilmeyeceğini ve diyaloğa da her zaman açık olunduğunu ifade edecek. Erdoğan’ın Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırarak gerilimin artmasına neden olan ABD’ye tarafsızlık politikasına geri dönmeye davet etmesi de bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde Libya’daki gelişmeler, Suriye’deki iç savaş, terör örgütleriyle mücadele, İsrail – Filistin gerilimi ve Arap ülkelerinin Filistin’e yönelik tutumuna ilişkin açıklama yapacağı da belirtiliyor. Bununla birlikte, Batı ülkelerinde yükselen İslamofobi ve ırkçılıkla ilgili konuşması da bekleniyor.

Yeni Şafak’taki habere göre Erdoğan, 22 Eylül’de yapacağı konuşmayı özel olarak hazırlayacak. BMGK’yı ilk kez bir Türk yöneteceği için Erdoğan’ın konuşmasını özel olarak hazırladığı ifade ediliyor.