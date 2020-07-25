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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur ancak kendi çıkarımıza da kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz."

Yeniakit Publisher
2020-07-25 14:52:20 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur ancak kendi çıkarımıza da kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz."
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