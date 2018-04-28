Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz öyle bir parti değiliz

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

1919-1922, 2016-2018 bütün bunlar bir mücadelenin eseri. Azimle, kararlılıkla, inançla bu zaferlerimiz Allah'ın izniyle devam edecek.

Kardeşlerim birazdan İzmirli kardeşlerimle 24 Haziran seçimlerinin ilk mitingi mahiyetinde bir buluşma gerçekleştireceğiz.

Gerek salonun içindeki şu heyecan gerek dışardaki coşku bize umut aşılıyor. Bugün bu salonda da 16 Nisan'daki ataleti üstünden atmış bir İzmir teşkilatı görüyorum. Bunu seçim gününe kadar sürdüreceğinize inanıyorum.

Biz başkaları gibi başarıyı kendinde hatayı başkalarında aramayız. Biz sandıkta beklediği sonuç çıkmazsa vatandaşı aşağılayan, göbeğini kaşıyan adam değiliz. İzmir'de çok çalışacak ve hedefimize ulaşacağız.

Bizi muhabbetle bağrına basan İzmirli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu güzel coşkuyu seçim gününe kadar sürdüreceğinize inanıyorum.

Biz başkaları gibi başarıyı kendinde hatayı seçmende arayan bir parti değiliz. Biz vatandaşı aşağılayan bir siyasi hareket asla olmadık, olamayız. Bizim lügatimizde millete darılma küsme gibi bir kavrama asla rastlamayamazsınız.

Bugüne kadar çalışmadan, emek dökmeden elde ettiğimiz hiç bir başarı, hiçbir zafer hatırlamıyorum. İzmir'de çok çalışıp zafere ulaşacağız. 24 Haziran'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?

Siyaset tek kişilik bir oyun değildir. Siyaset bir ekip işidir, bir kadro işidir, bir organizasyon işidir.

Kardeşlerim birazdan İzmirli kardeşlerimle 24 Haziran seçimlerinin ilk mitingi mahiyetinde bir buluşma gerçekleştireceğiz. Gerek salonun içindeki şu heyecan gerek dışardaki coşku bize umut aşılıyor.

Bugün bu salonda da 16 Nisan'daki ataleti üstünden atmış bir İzmir teşkilatı görüyorum. Bunu seçim gününe kadar sürdüreceğinize inanıyorum.

REKOR BİR OYLA SİYASET TARİHİNE GEÇECEĞİZ

Cumhurbaşkanı adayı olarak şahsımın Türkiye genelinde, milletvekili adaylarımızın da kendi illerinde yürüteceği çalışmaların merkezinde tabi ki teşkilatlarımız var.

24 Haziran'da her iki seçimde de rekor bir oyla siyaset tarihimize geçeceğimize inanıyorum.

Ve MHP ile oluşturduğumuz bu cumhur ittifakının 24 Haziran'da bir tarih yazmasını arzuluyorum.