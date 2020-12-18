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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bunları ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini, ticaretini, altyapısını engellemek için attıkları taklalardan biliriz."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bunları ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini, ticaretini, altyapısını engellemek için attıkları taklalardan biliriz."

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:56:54 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bunları ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini, ticaretini, altyapısını engellemek için attıkları taklalardan biliriz."
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