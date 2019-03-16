Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz bu dünyada yeniden bir haçlı-hilal mücadelesi istemiyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Biz bu dünyada yeniden bir haçlı hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziosmanpaşa Küçükköy 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlarla buluştu. Türkiye’nin yükselişinin birilerini rahatsız ettiğini söyleyen Erdoğan, “Bizim hakkı haykırmamız zalimleri rahatsız edecek. Suriye’den Arakan’a kadar mazlumlara sahip çıkmamız birilerinin konforunu bozacak. Türkiye’nin yükselişi elbette haçlı artıklarının zoruna gidecek. Top oynayan Filistinli çocukları Gazze sahilinde bombalayanlar elbette bizim doğruları yüzlerine vurmamız karşısında hırçınlaşacak. Dünyanın en büyük 10 mega projesinden 6’sına bu ülkenin imza atması birilerini kıskandıracak. Senelerce milleti hakir görenler elbette güçlenen, özgürleşen Türkiye’yi kabullenemeyecek. Ne kadar rahatsız olurlarsa olsunlar biz asla geri adım atmayacak, pes etmeyeceğiz. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada adaletin, barışın, öz güvenin timsali olmayı sürdüreceğiz. Azgın azınlığın şımarıklıkları karısında sessiz çoğunluğun dili olacağız.” diye konuştu.

“Haçlı bozuntularına sesleniyorum; başaramayacaksınız”

Türkiye’ye yönelik saldırıların sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, “Bize saldıran haçlı bozuntularına sesleniyorum. Fatih’in emaneti bu güzel şehirden bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Bizi susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Türkiye’nin yükselişini engelleyemeyeceksiniz. Türk milletinin kutlu yolculuğunun önünü kesemeyeceksiniz. İnsanımızı tarihi ile değerleri ile kucaklaşmasına mani olamayacaksınız. Ne siz ne de piyonlarınız bu ülkeyi bir daha asla işgal edemeyeceksiniz. Bağımsızlığımızın timsali ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bayrağımızın gönderde gururla dalgalanmasına engel olamayacaksınız. Siz isteseniz de istemeseniz de biz 2023 hedeflerine muhakkak ulaşacağız. Siz istemeseniz de biz zalime zalim, katile katil, darbeciye darbeci, teröriste terörist demeyi cesaretle sürdüreceğiz. Siz istemeseniz de biz Kudüs’ün hakkını savunacağız, Gazze’nin hukukunu savunacağız. Dik duracağız, kararlı duracağız, yıllardır milletimize parmak sallayan kibir kulelerinin önünde asla eğilmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin dayanışmanın, adaletin, hakkın, hukukun timsali olduğunun altını çizen Erdoğan, “Ülkemizekilometrelerce uzaktaki teröristlerin milletimizi hedef almasının sebebi budur. Yeni Zelanda’da 49 Müslüman öldürüldü. 3 tane soydaşımız şu anda hastanede yatıyor. Bunlar Cuma namazında şehit edildiler.” ifadelerini kullandı.

“Sen kimden yanasın. Domuzdan yana mısın, bu milletten yana mısın?”

Mitinge katılanlara barkovizyon aracılığı ile Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısını ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun saldırı hakkındaki açıklamalarını izleten Erdoğan, şunları söyledi:

“Terörün İslam ülkelerinden kaynaklandığını söyleyecek kadar seviyesiz bir adam. Bu ifadenin aynısın Avusturalyalı senatör de söylüyor. Sen kimden yanasın? Domuzdan yana mısın, bu milletten yana mısın? CHP’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Dikkat edin bu adam bir projedir. Bu adam nerede ne söyleyeceğinin farkında değil. Yüzde 99’u Müslüman bir ülkede ana muhalefet başındaki bir zat bu ifadeyi nasıl kullanır. Sen kalkarsa körlere hakaret olur, şaşı kalkarsın. Zira bu HDP ile beraber değil mi? Şu anda sözde İYİ Parti ile, istikametini kaybetmiş Saadet ile beraber değil mi. Bunlar 4’lü çete. Bunların millilik, vatanseverlik diye bir şeyleri yok”

“Biz bu dünyada yeniden bir haçlı-hilal mücadelesi istemiyoruz”

Yeni Zelanda’da saldırıyı gerçekleştiren teröristin silahının üzerindeki yazıları hatırlatan Erdoğan, “Kimsin sen. Şöyle bir tevessül et de gel bakalım buralara. O şimdi hesap yapıyor kendine göre, ben 49 Müslümanı öldürdüm. Bize göre tabi şehit etti. Tüfeklerin üzerine yazmışsın, onlar geçmişte kaldı. Şimdi artık başka bir dünya var. Biz bu dünyada yeniden bir haçlı-hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur. Bunu da açıkça söyleyelim. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul’a Konstantinapol ifadesini kullanan ey Netanyahu oğlunun kulağını çek. Bu konuda daha ileri giderseniz terbiye metotlarımız farklıdır. Sizleri o tür terbiye etmesini de biliriz.” dedi.