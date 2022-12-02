  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı ile görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 18:13:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

İkili ilişkilerde sağduyu vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki NATO müttefiki olarak ilişkilerde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını ifade etti.

Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında müzakere zemininin süratle yeniden tesis edilmesinin tüm tarafların yararına olduğunu vurguladı, Kıbrıs meselesinin çözümü için de yeni ve somut adımlar atılmasının önemine işaret etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23