Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birçok NATO ülkesinin tersine İspanya bunu yapmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İkili yaptıkları görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

20 milyar dolar hedefimiz var. İnanıyorum ki değerli dostumla bunu yakalayacağız. 600'dan fazla İspanyol şirketin Türkiye'deki yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. Güvenilir ortakları Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaya çağırıyorum. İspanyol bankası BBWA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir.

Birçok NATO ülkesi buradaki patriotlarını alıp götürürken, İspanya bunu yapmamıştır. İspanyol dostlarımıza teşekkür ediyorum. İspanya'nın bu tutumunun diğer müttefik ülkeler tarafından örnek alınmasını istiyorum. Bu alandaki iş birliğimizi daha da derinleştirmeyi arzu ediyoruz. İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve denize indirmiş vaziyetteyiz. Biz bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz.

Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdik. İspanya'nın bugüne kadar verdiği destek için de teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği'nin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bakış açısıyla bakması ve somut adımlar atması gerekiyor. Gümrük birliği güncellenmeli ve vize muafiyeti konusunda adımlar atılmalıdır.

İspanya Hükümet Başkanı Sanchez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yatırımı çok fazla artırdık. 600'den fazla şirketin Türkiye'de yatırım yaptığını biliyoruz. Salgından etkilendik. Ticari iş birliğimizin eski seviyelere dönmesini istiyoruz. İspanya olarak ekonomik düzelmeyle ilgili olumlu haberler geliyor. Sosyal güvenliğe bağlılık kasımda başarılı rakamlara ulaştı.

İspanya ve Türkiye'nin ikili ilişkisi olgunluk seviyesine ulaştı. Türkiye'de geçen ağustos ayında gerçekleşen orman yangınlarına destek verdik. Biz de bu yangınları yaşadık. Bu da ekolojik dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor. Pandeminin başında Türkiye bize malzeme ihracatı sağladı. Bunun için de teşekkür ediyoruz.

Türkiye'nin AB'nin bir parçası olmasını istiyoruz. Türkiye İspanya için sadece bir komşu değil, bir müttefik, bir ortak. Sayın Erdoğan'ın da dediği gibi Avrupa Konseyi'nin ön gördüğü olumlu gündemi devam ettirmek istiyoruz. İspanya patriot konuşlanması var. NATO zirvesi 2022 yılında Madrid'de gerçekleşecek. Konu da stratejik kavram olacak. Türkiye gibi önemli bir müttefik bu toplantıda yer almalı. Toplantılar ilişkilerimizi derinleştirecek.

Soru - Cevap

(Başkan Erdoğan) Büyük bir uçak gemisini yapmayı hedefliyoruz. Belki bununla birlikte deniz altı olayına da girme girişimimiz olacak. Bu adımları atacağız. Savunma sanayiinde birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var.

(Koronavirüsle ilgili) Aşılar bazında iyiyiz. Türkiye genelinde asgari 60 milyon aşımız var. Bu yılsonuna kadar kendi aşımız olan TURKOVAC'ı piyasaya sürme durumu söz konusu. Bunu da hallettikten sonra aşı konusunda herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Bu süreci devam ettireceğiz. Gelişmekte ve az gelişmiş ülkelere her türlü desteği vereceğiz.

(Kadına şiddetle ilgili) İktidarımızı kadına şiddet noktasında çok ama çok hassastır. Bu dönem içerisinde bazı uygulamalar bizi dirhum etmektedir. Bunların üzerine gerek emniyet teşkilatımız gerek adalet bakanlığımız olarak şiddetle gidiyoruz. Bu konuda gerekli olan her türlü adımları atıyoruz. Biz İstanbul Sözleşmesini tamamen gündemimizden çıkardık. İstanbul Sözleşmesi ile atılacak adımları zaten normal yasamızda, gündemimizde var. Kadın bizde en kutsal varlıktır. Bizde aile kavramı çok hassastır, kutludur. O zaman İstanbul Sözlemesine gerek yok dedik ve kaldırdık.

(İspanya Hükümet Başkanı Sanchez) Şu anda durmadan sorumlu ve tedbirli şekilde aşılamaya devam etmeliyiz. İspanyol toplumu maske kullanımıyla ilgili doğru bir çalışma düzenliyor. Sağlık Bakanlığı aşılarla ilgili 70 yaş üzeri için aşı izni verdi. Sağlık çalışanlarına da üçüncü doz için onay verildi. Ülkemizi bu salgından çıkarmaya çalışıyoruz. Özellikle en hassas toplulukların gerekli sosyal korumalara sahip olmalarını istiyoruz.

(Başkan Erdoğan) S-400'le ilgili: S-400 parça üretimi konusundaki detaylar hakkında Türkiye ve Rusya detay açıklama yapmama üzerinde mutabık kaldık. Bu tür açıklamalara girmiyoruz. Bu kendi aramızdaki hassasiyetlerdir.