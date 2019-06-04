0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beytüşşebaplıların bayramını kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı’nın ilk günü ziyaret ettiği Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşların bayramını kutladı.

04 Haziran 2019 Salı 10:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beytüşşebaplıların bayramını kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı’nın ilk günü ziyaret ettiği Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşların bayramını kutladı. Soylu’nun cep telefonu ile aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilçe halkı ile görüşerek bayramlarını kutladı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde Kato Dağı’na çıktı. Burada bayram namazı kılan Bakan Soylu, askerlerin bayramlarını kutlayıp ardından beraber kahvaltı yaptı. Askeriyedeki gezisinin ardından Beytüşşebap ilçe merkezine gelen Bakan Soylu, kaymakamlık önünde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe halkı ile bayramlaşan Soylu, daha sonra cep telefonuile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçe halkının bayramını kutlayarak, “Tüm Beytüşşebaplı kardeşlerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Rabbim bu bayramı birliğimize, beraberliğimize vesile kılsın. Bu ülkede Türk’ü ile, Kürt’ü ile, Laz’ı ile, Çerkez’i ile, Gürcü’sü ile, Boşnak’ı ile, Roman’ı ile hep bir ve beraberliğimize vesile kılsın diyorum. Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere fırsat vermesin diyorum. Birbirimizi Allah için sevelim, bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım ve böylece de inşallah geleceğe çok daha güçlü bir şekilde yürüyelim diyorum. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum, bayramınız mübarek olsun” dedi.



“31 Mart’ta büyük bir mühür bastınız”


Bakan Soylu, ilçe halkının gelecek nesillerin çok daha iyi yaşayabileceği bir hizmet bütünlüğünü oluşturacağını söyledi. Bakan Soylu, “Allah sizden razı olsun, bu 5 yıl boyunca emrinize amadeyiz. Habip başkanımızın emrine amadeyiz. Gücümüz neye yetiyorsa, elimizden ne geliyorsa bilmenizi istiyoruz ki bu yaptığınızın altında kalmaz, desteklerimiz ile bugüne kadar nasıl Beytüşşebap’ı donattıysak bugünden sonra da Beytüşşebap’ı aynı şekilde güzelleştirmeye, donatmaya devam edeceğiz. Bayrağımızın gönderde dalgalandığı ve kardeşlik senedinin bugün aynı anlayışla devam ettiği bu topraklarda, Beytüşşebap’ta el ele gönül gönüle bayramlaşıyoruz. Bayramınızı tebrik ederim. Allah nice bayramlara, huzurla, afiyetle, kardeşlikle ağız tadıyla ulaşmayı nasip etsin. Orucun nasıl tutulacağı, sahura nasıl kalkılacağı, bizim nasıl bir medeniyetten geldiğimizi, nasıl bir kardeşlik mührüne imza attığımızı, Müslümanlığın nasıl bir din olduğunu öğretmeye çalıştık. Sadece anlatarak değil yaşayarak öğretmeye çalıştık. Sizlere teşekkürü bir borç biliyorum. 31 Mart’ta Habip Bey’i Beytüşşebap’ta belediye başkanlığına getirdiniz, sizlere müteşekkiriz, minnettarız. Allah sizlerden razı olsun. Büyük bir imza attınız, mühür bastınız, Uludere’de büyük bir mühür bastınız, Şırnak’ta büyük bir mühür bastınız. Bunu birlikte yaptık, birlikte gerçekleştirdik ama sizin iradenizle birlikte oldu. Şimdi bilmenizi istiyorum ki daha güzellerine layıksınız” diye konuştu.


Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra ilçe belediye binasını ziyaret etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 10:58
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tır şoförleri bayramı kuyrukta geçirdi
    1. Tır şoförleri bayramı kuyrukta geçirdi
    2. Mardin’de çifte bayram
    3. Elazığ’da bayramlaşma programı
    4. Trabzonspor’da Ünal Karaman imzayı..
    5. MHP Çanakkale İl Başkanı Pınar’dan..
    6. Camide Fransız turistin cüzdanını..
    7. Çocuklar camilerde Kur'an ahlakıyla..
    8. Avaşin, Zap ve Gara'ya hava harekatı
    9. Pençe Harekatı'nda 6 terörist etkisiz..
    10. Bakan Turhan, vatandaşlarlabayramlaştı
    11. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    12. Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü..
    13. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    14. Sarıkamış’ta bayramlaşma töreni
    15. Bakan Turhan, Trabzon’da..
    16. Kimya sektöründen mayısta 1,94 milyar..
    17. MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı..
    18. Başkan Bozdoğan, huzurevi sakinleri..
    19. MSB: "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara..
    20. Kazakistan’da 12 inşaat işçisi..
    21. Tek biletle 5 keşif noktası
    22. Avrupa borsaları
    23. Asya borsaları
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe..
    25. Bayram sabahı ev yangını
    26. Turkcell’den yeşil enerjiye tam destek
    27. TESK Başkanı Palandöken: "Gross adı..
    28. İzmir'den çalınan 12 buzağı Manisa'da..
    29. Afganistan'da bayram namazı çıkışında..
    30. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Zap ve..
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."