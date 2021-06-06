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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylerbeyi'nde dondurma yedi
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylerbeyi'nde dondurma yedi

Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Kısıklı'daki konutuna geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi'nde dondurma yedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 01:08:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylerbeyi'nde dondurma yedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçerken Üsküdar Beylerbeyi'nde bir dondurmacıya uğradı, vatandaşlarla sohbet edip onlara da dondurma ısmarladı.

Beylerbeyi'nde dondurma yedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Beylerbeyi'nde dondurmacıya uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada dondurma yedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet edip onlara da dondurma ısmarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

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Yorumlar

Bozok

Allah razı olsun Reisim Tayyip Erdoğan. İşte bu güzel huyun sayesinde TC. tarihinde tek başına yıllardır iktidar olan tek lider sensin. Bu huyunu değerli padişahlarımızdan almışsın. İnşaallah bir dönem daha kazanırsınız.
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Vatansever

O külahı  sokacağız senin. O.çocuğu şerefsz ...
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