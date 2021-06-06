Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylerbeyi'nde dondurma yedi
Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Kısıklı'daki konutuna geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi'nde dondurma yedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçerken Üsküdar Beylerbeyi'nde bir dondurmacıya uğradı, vatandaşlarla sohbet edip onlara da dondurma ısmarladı.
Beylerbeyi'nde dondurma yedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Beylerbeyi'nde dondurmacıya uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada dondurma yedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet edip onlara da dondurma ısmarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.