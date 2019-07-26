Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Benim girişimcim, çiftçim bu faiz belası altında ezilmeyecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz kavganın, gerilimin kesinlikle yanında değiliz, Türkiye’ye hizmet etmenin peşindeyiz. Hepimizin aynı gemide olduğu bilinciyle hareket etmesi, eleştirirken aynı zamanda ortaya daha iyisi için öneri koyması gerekir. Faizleri Merkez Bankası indirdi, faizler yüzde 24’ten 19,75’e düştü. Yıl sonuna kadar daha da düşecek. Benim girişimcim, çiftçim bu faiz belası altında ezilmeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı’da düzenlenen Geleneksel Hasat Bayramı’nda konuştu.Türkiye’de tarımın önemli bir konuma geldiğine dikkat çeken Erdoğan, "Türk tarımını eleştirenlere cevap vermek istiyorum. Tarım sektörümüzü yılların ihmalinden kurtararak dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yarışır hale getirdik. Tarım sektörümüz 82 milyon nüfus, 4,5 milyon sığınmacı kardeşimiz, 46 milyonluk turistin ihtiyaçlarını karşılarken 5 milyondan fazla vatandaşımıza da istihdam imkanı sağlıyor. Biz muhalefet gibi afaki konuşmak yerine rakamlarla, oranlarla, karşılaştırmalarla konuşmayı severiz. Sizlerle bilhassa ihracatçılarımızın mevsim şartları dolayısıyla satın aldığı bir iki tarım ürünü üzerinden Türk tarımını eleştirenlere cevap vermek istiyorum. Tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa’da birinci sıradayız Bay Kemal. 2002 senesinde sadece 3,7 milyar dolar olan tarımsal ürün ihracatımızı yaklaşık 4 kat arttırarak 2018 yılında yaklaşık 18 milyar dolara çıkardık. Ah bay Kemal ah. Bu iş öyle yalanla dolanla olmaz. 2018 yılında tarımda dış ticaret fazlası yaklaşık 5 milyar dolar gibi önemli bir rakama ulaştı. Modern seralarımızda üretilen ürünlerimizin yüzde 90’ını ihraç ediyoruz. Dünyada yükselen trendleri takip etmeden kalıcı başarının yakalanması da zordur. Tarım alanında gelişmiş ülkelerle rekabet eden bir Türkiye ancak yenilikçi ve bütüncül anlayışıyla geleceğe damgasını vurabilir. İnsanlar artık sadece tükettikleri ürünlerin fiyatlarına değil, aynı zamanda ne yediklerine, bunların nerede nasıl üretildiğine de çok dikkat ediyor. Tarım ürünleriyle ilgili bilinç dünya genelinde daha fazla artış kaydediyor" dedi.

"2023’e kadar desteklediğimiz proje sayısını 20 bine ulaştırmayı hedefliyoruz"

Organik tarıma büyük önem verildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda vatandaşların organik tarım konusunda bilinçlendiğine vurgu yaparak, "Göreve geldiğimizde organik tarım ve tohum üretimine öncelik verdik. Organik üretim yüzde 665 arttı. Hükümetlerimiz döneminde kaliteli tohum üretimi konusuna da destek verdik ve çok güzel neticeler elde ettik. İnsanlar tükettikleri ürünün fiyatına değil ne yediklerine, nerede nasıl üretildiğine de dikkat ediyor. Tarım ürünleriyle ilgili bilinç dünya genelinde artış devam ediyor. Gastronomi bilimi ve gıda turizmi popülaritesi artıyor. Tarımda ana girdilerden birisi tohumdur. Tohum gıda kalitesinin başlangıç noktasıdır. Hükümetimiz döneminde bu konuya ciddi destekler verdik. Hep tohumu ithal eden ülkeyken şimdi ihraç ediyoruz. Ata Tohumu Projesi’yle ülkemiz gen kaynakları oluşturan bitki çeşitliğini koruma altına alıyoruz. Günümüzde genç kuşakların tarımdan ziyade kendilerini daha garantili gördükleri mesleklere yöneldiğinin farkındayız. Hayatta konfordan ziyade yetiştirmenin sevincini aramak gerekir. Kışın toprağa atılan tohumun baharla serpilip büyümesinin verdiği mutluluğu başka bir şeyde bulamazsınız. Toprakta hemhal olmanın sevincini aramak gerekir. Gençlerimizin tarıma olan sevgisini artırmak bu açıdan önemlidir. Tarımsal nüfusun gençleşmesini sağlamak için Köye Dönüş Projesi’ni başlattık. Gençlerimizin tarıma olan ilgisini artırmak çok önemli, Köye Dönüş Projelerini başlattık. Sadece son üç yılda genç çiftçilerimize devletimiz tarafından sağlanan destek 1,5 milyar lira. 2023’e kadar desteklediğimiz proje sayısını 20 bine ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Benim girişimcim, çiftçim bu faiz belası altında ezilmeyecek"

Kalkınma planında tarım sektörü için çok önemli teşvikler yer aldığına dikkat çeken Erdoğan, faizlerdeki düşüşün devam edeceğini belirterek, "Veri madenciliği gibi etkin veriye dayalı tarımsal bilgi sistemleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Tarım ve hayvancılıktakifaaliyetler anında izlenecek stratejiler geliştirilecek, çiftçilerimizin mağduriyeti giderilecektir. Tarım sektörünü savunma sanayii ve turizm ile aynı kategoriye aldık. 780 bin kilometrekarelik vatan toprağımızda ne, nerede, ne kadar ekiliyor, ne kadar hayvan yetiştiriliyor hepsini bileceğiz. Tohumdan sofraya tüm süreç analizi yapılarak kayıt altına alınacak. Ülkemizi 2023 senesinde tarım ve hayvancılıkta dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getireceğiz. Biz her zaman yeni tekliflere, projelere, yöntemlere açık bir kadro olduk. Alet ve ekipman alımını destekleyeceğiz. Ayrıca ülkemizdeki sığır miktarını artırmak için suni döllenme uygulamasına ağırlık vereceğiz. Tüm çalışmalarla ülkemizi 2023 senesinde tarım ve hayvancılıkta dünyanın en güçlü ülkesi haline getireceğiz. Çiftçimiz, üreticimiz bize destek olmazsa Türkiye hedeflerine varamaz. Biz kavganın, gerilimin kesinlikle yanında değiliz, Türkiye’ye hizmet etmenin peşindeyiz. Hepimizin aynı gemide olduğu bilinciyle hareket etmesi, eleştirirken aynı zamanda ortaya daha iyisi için öneri koyması gerekir. İşte bakın faizleri Merkez Bankası indirdi, faizler yüzde 24’ten 19,75’e düştü. Yıl sonuna kadar daha da düşecek. Benim girişimcim, çiftçim bu faiz belası altında ezilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Programda Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a buğday başağından yapılmış cumhurbaşkanlığı forsu hediye etti.