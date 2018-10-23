Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben el öptürmem...
2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuklara tavsiyede bulunarak 'Ben el öptürmem. Çocuklara tavsiyem sadece annenizin babanızın ve hocalarınızın elini öpün' dedi.23 Ekim 2018 Salı 15:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Çocuklara tavsiyelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ben el öptürmem. Çocuklara tavsiyem sadece annenizin babanızın ve hocalarınızın elini öpün' dedi.
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