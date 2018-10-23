Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Çocuklara tavsiyelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ben el öptürmem. Çocuklara tavsiyem sadece annenizin babanızın ve hocalarınızın elini öpün' dedi.