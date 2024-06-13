  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

A Milli Takım'ın EURO 2024 şarkısı belli oldu! “Türkiye'm”

TMSF 3 şirketi daha satışa çıkardı! Açıklama geldi

Düne kadar uçacak uçacak diyorlardı şimdi çok sert çakılacak! Atilla Yeşilada açıkladı!

Türkiye tarihinde bir ilk! Fırtına obüsler o ülkeye gönderiliyor: 3 dakika operasyona hazır

Türkiye ile çok sayıda firma anlaşma imzaladı!

Erdoğan'dan o gazeteciye: Başını sallama ben sallamıyorum

Başkan Erdoğan müjdeyi İspanya’dan verdi! TGC’den bile daha büyük savaş gemisi geliyor

Akit TV’ye bağlanan Murat Alan İspanya’dan aktardı! Erdoğan’ın ziyaretinin merkezinde Gazze var

Cem Küçük, 'Onlarla görüştüm' dedi ve MHP'nin rahatsız olduğu konuyu açıkladı

Mansur'un Ankara'sında obruklar oluşmaya başladı
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBVA İcra Kurulu Başkanı Vila'yı kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBVA İcra Kurulu Başkanı Vila'yı kabul etti

Yeniakit Publisher
2024-06-13 23:03:00 - 2024-06-13 23:06:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBVA İcra Kurulu Başkanı Vila'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya programı kapsamında BBVA İcra Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBVA İcra Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila'yı kabul etti.

Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Kralı 6. Felipe Gazze'yi görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Kralı 6. Felipe Gazze'yi görüştü

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Kralı 6. Felipe Gazze'yi görüştü

Türkiye'den Eurofighter atağı! Erdoğan bunu isteyecek
Türkiye'den Eurofighter atağı! Erdoğan bunu isteyecek

Gündem

Türkiye'den Eurofighter atağı! Erdoğan bunu isteyecek

Gazze’yi tanıyan İspanya’ya tarihi ziyaret! Erdoğan 'Engellemelere maruz kalıyoruz' diyerek duyurdu
Gazze’yi tanıyan İspanya’ya tarihi ziyaret! Erdoğan 'Engellemelere maruz kalıyoruz' diyerek duyurdu

Gündem

Gazze’yi tanıyan İspanya’ya tarihi ziyaret! Erdoğan 'Engellemelere maruz kalıyoruz' diyerek duyurdu

Kılıçdaroğlu şok olacak! Özgür Özel, Erdoğan’a öyle bir şey dedi ki…
Kılıçdaroğlu şok olacak! Özgür Özel, Erdoğan’a öyle bir şey dedi ki…

Gündem

Kılıçdaroğlu şok olacak! Özgür Özel, Erdoğan’a öyle bir şey dedi ki…

Akit TV’ye bağlanan Murat Alan İspanya’dan aktardı! Erdoğan’ın ziyaretinin merkezinde Gazze var
Akit TV’ye bağlanan Murat Alan İspanya’dan aktardı! Erdoğan’ın ziyaretinin merkezinde Gazze var

Gündem

Akit TV’ye bağlanan Murat Alan İspanya’dan aktardı! Erdoğan’ın ziyaretinin merkezinde Gazze var

Başkan Erdoğan müjdeyi İspanya’dan verdi! TGC’den bile daha büyük savaş gemisi geliyor
Başkan Erdoğan müjdeyi İspanya’dan verdi! TGC’den bile daha büyük savaş gemisi geliyor

Gündem

Başkan Erdoğan müjdeyi İspanya’dan verdi! TGC’den bile daha büyük savaş gemisi geliyor

Erdoğan'dan o gazeteciye: Başını sallama ben sallamıyorum
Erdoğan'dan o gazeteciye: Başını sallama ben sallamıyorum

Gündem

Erdoğan'dan o gazeteciye: Başını sallama ben sallamıyorum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23