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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykar'da.. Sürpriz ziyaret!
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykar'da.. Sürpriz ziyaret!

Yeniakit Publisher
2023-03-26 19:17:00 - 2023-03-26 19:19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykar'da.. Sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, buna ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisi de kullandı.
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