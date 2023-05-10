Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Ancak Kandil'e bahar getirir

14 Mayıs'a günler kala seçim çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman mitinginde vatandaşlarla buluşuyor. On binlerce vatandaşın coşkuyla meydanlarda yer aldığı Batman'da Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün Batman'da 55 bin kişi var. Pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerine ders veriyor muyuz?

Batman'ın güzel insanları, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla Batman'ın tüm ilçelerindeki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum.

Heyecanınızdan vefanızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dicle size nasıl sevdalıysa biz de size kara sevdalıyız Batman. Biz Batman'ı birileri gibi istismar için değil, Allah için seviyoruz. Başkaları Batman'ın yolalrını sadece seçimden seçime hatırlarken biz her fırsatta Batman'ın misafiri olduk.

Partimizin kongreleri vesilesiyle dava arkadaşlarımızla dayanışmamızı güçlendirdik. Batmanlı kardeşlerimizin sıkıntılarını takip ettik, ilgilendik ve çözüm yolları aradık.

Bugün de Batman'a sadece seçim mitingi yapmaya gelmedik. Bugün Batman'la dertleşelim, şöyle bir hafızamızı tazeleyelim dedik. Çünkü biz Batmanlıyla hem yol arkadaşıyız, hem kader ortağıyız.

Batman'a 25 yaşında bir gençken o zamanki partimin gençlik kolları başkanı olarak geldik. O gelişimde de kadınların meydanda nasıl heyecan dolu olduğunu gördüm. Batman'ın kadınları birilerini sandığa gömer.

Hiç kimse aramıza giremez, aramızı açamaz. Ne Kandil'deki terör baronlarının alçak tehditleri ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlığı... Bunların hiçbiri ebedi kardeşliğimizi bozamaz. Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları bizi bölemez.

Biz bu topraklarda bin yıldır iç içe, omuz omuza yaşadık. Gerekirse istiklal ve istikbalimizi korumak için yan yana mücadele ettik. Çanakkale Şehitliğinde koyun koyuna yatanlar bizim atamızdır. Cumhuriyeti bir umut olarak kuranlar bizim dedelerimizdir. Tek parti CHP'sinde zulüm edilenler de yine bizim büyüklerimizdir.

Menderes'le, Özal'la, Erbakan'la yol yürüyen bizleriz. Terör örgütünü açtığı çukurlara sizlerle beraber gömdük. Bu hikayeyi birlikte yazdık.

14 Mayıs çok önemli. Sadece adaylar ve ittifaklar arasında bir tercihte bulunmayacağız. Cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz. Kardeşlerim şu anda bir Selo var selo... Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Bay Bay Kemal ne diyor. Selo'yu çıkartacağım diyor... Cumhur İttifakı iktidarda olduğu sürece çıkaramazlar. Pazar günü ya kendi kaynaklarıyla büyüyen tam bağımsız bir Türkiye diyeceğiz, ya da Londra tefecilerinden emir alan aciz bir Türkiye'de yaşayacağız.

Batman'ın tercihinin Türkiye Yüzyılı'ndan yana olacağından yana şüphem yok.

4 Mayıs çok önemli. Sadece adaylar ve ittifaklar arasında bir tercihte bulunmayacağız. Cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz. Kardeşlerim şu anda bir Selo var selo... Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Bay Bay Kemal ne diyor? Selo'yu çıkartacağım diyor... Cumhur İttifakı iktidarda olduğu sürece çıkaramazlar. Pazar günü ya kendi kaynaklarıyla büyüyen tam bağımsız bir Türkiye diyeceğiz, ya da Londra tefecilerinden emir alan aciz bir Türkiye'de yaşayacağız.

Bebek katillerine bahar getirir

Batman'ın tercihinin Türkiye Yüzyılı'ndan yana olacağından yana şüphem yok.

Bay Bay Kemal getirse getirse ancak Kandil'e bahar getirir. Ancak hapisten çıkma hayalleri kuran bebek katillerine bahar getirir. Bay Bay Kemal 15 Temmuz gecesi milletimizin tepesine bomba yağdıran FETÖ'cü hainlere bahar getirir.

Milletimizin böyle bir tuzağa düşmeyeceğine ben inanıyorum. 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam ediyor muyuz? Doğru adımlarla yola devam diyor muyuz?

Yasakçı zihniyete biz son verdik

21 yıl boyunca önümüze hangi tuzakların kurulduğunu, kimlerin üzerimize geldiğini sizler çok iyi hatırlıyorsunuz. Analar ağlamasın diye çok ciddi çabalar harcadık. Vesayetçilerin bıraktığı enkazları temizleyerek demokrasinin standartlarını yükselttik. Yasakçı zihniyete biz son verdik.

Her alanda şehirlerimizi 21 yıl öncesine kadar çok farklı noktalara taşıdık. Karşımızda Bay Bay Kemal'i, CHP zihniyeti bulduk. Bizi engellemek için her yolu denedik.

.