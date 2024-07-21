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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı!

Yeniakit Publisher
2024-07-21 14:03:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla bir araya gelerek basketbol oynadı.

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçı sonrası özçekimi paylaştı.

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçı sonrası “Maç sonrası özçekim” paylaşımı yaptı.

Özçekimde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan yer aldı.

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