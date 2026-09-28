  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Almanya'da hızla yayılıyor: 100 hektarlık bir alana yayılmış! Belediye sokakları sıcak suyla yıkamaya başladı Yabancıların gitmesi yasak: Bu adaya yaklaşmanın cezası ölüm! Yalnızlık sandığınız kadar masum değil! Ömrünüzden 6 yıl götürebilir Bakan Çiftçi, atılacak yeni adımları duyurdu: 81 ildeki tüm okullara tek tek inceleme! Ioannis Engolfopoulos kendisini rezil etti: Türkiye Genelkurmay Başkanı'nı göndermedi Roketsan'dan Türkiye'yi sallayacak hamle: Geri sayım başladı İlk yolcular karşılandı: Malatya yeni terminaline kavuştu! Bakanlık duyurdu: TOKİ, 46 ilde 383 arsayı açık artırmayla satacak Bu gidişat Fenerbahçe'nin kanadını sallayacak resmen: Ayrılık zamanı! KKTC kararı: Sonuç alıcı görüşmeler yapmaya hazır olduklarını duyurdular
Spor
5
Yeniakit Publisher
Bu gidişat Fenerbahçe'nin kanadını sallayacak resmen: Ayrılık zamanı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu gidişat Fenerbahçe'nin kanadını sallayacak resmen: Ayrılık zamanı!

Fenerbahçe'de istediği süreleri alamayan Dorgeles Nene'nin kış döneminde ayrılması bekleniyor. Ve çok farklı futbol iklimleri, onun için girişimlerde bulunabilir.

#1
Foto - Bu gidişat Fenerbahçe'nin kanadını sallayacak resmen: Ayrılık zamanı!

Fenerbahçe 2025 yazında Salzburg'a 18 milyon euro ödeyerek Dorgeles Nene'yi kadrosuna katmıştı (bonuslarla rakam 22 milyona yükselebiliyor). Beklentiler çok büyüktü. Aslında Malili futbolcu, geçen sezon skor anlamında çok iyi katkı verdi. Fakat İsmail Kartal'la birlikte neredeyse formayı unuttu.

#2
Foto - Bu gidişat Fenerbahçe'nin kanadını sallayacak resmen: Ayrılık zamanı!

23 yaşındaki kanat oyuncusu Süper Lig'de 3 (70 dakika), Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 2 maçta (31 dakika) oynayabildi. İyi bir teklif gelmesi durumunda kış transfer döneminde ayrılık yaşanacak. Genç futbolcuyla bazı Rus ve Suudi Arabistan ekipleri ilgileniyor.

#3
Foto - Bu gidişat Fenerbahçe'nin kanadını sallayacak resmen: Ayrılık zamanı!

Fenerbahçe Yönetimi'nin en az 25 milyon euroluk beklentisi olduğu belirtildi. Bu rakam hem Rus hem de Suudi Arabistan takımları açısından pek sorun değil...

#4
Foto - Bu gidişat Fenerbahçe'nin kanadını sallayacak resmen: Ayrılık zamanı!

Yani rahatlıkla istenen seviyelere çıkabilirler. Dorgeles Nene düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fon krizinde yeni gelişme: 1 gecede 53 milyarı kimin çektiği belli oldu
Gündem

Fon krizinde yeni gelişme: 1 gecede 53 milyarı kimin çektiği belli oldu

Fon krizi soruşturmasında her geçen dakika yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kamuoyunun merak ettiği soruşturma öncesi 1 gecede 53 ..
Bakan Işıkhan duyurdu: 2 milyon ilave istihdam oluşturulacak
Ekonomi

Bakan Işıkhan duyurdu: 2 milyon ilave istihdam oluşturulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2027-2029 döneminde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı, işsizlik oranını ise k..
Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan cezaevi doktoru ölü bulundu
Gündem

Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan cezaevi doktoru ölü bulundu

Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan cezaevi doktoru Turgay Tam..
‘Duyunca hastanelik olabilir’ Hortumcu Mahmut’u terletecek fon soruları
Siyaset

‘Duyunca hastanelik olabilir’ Hortumcu Mahmut’u terletecek fon soruları

Gazeteci Tolgahan Erdoğan, CHP Genel Merkezi’nin işgalcilerden temizlenmesi sırasında eline aldığı hortumla çevredekilere su sıkan ve bu ned..
Altınköprü'de DEAŞ'la 2 saat süren çatışma: 1 sivil öldü, 2 asker yaralandı! 2 terörist öldürüldü
Dünya

Altınköprü'de DEAŞ'la 2 saat süren çatışma: 1 sivil öldü, 2 asker yaralandı! 2 terörist öldürüldü

Irak’ın Kerkük kentine bağlı Altınköprü kasabasında terör örgütü DEAŞ mensupları ile Terörle Mücadele Birimleri arasında çıkan silahlı çatış..
Bakan Fidan yarın BAE'ye gidiyor!
Gündem

Bakan Fidan yarın BAE'ye gidiyor!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştireceği ziyarette Türkiye-BAE ilişkilerinin yanı sıra Körfez'deki geliş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23