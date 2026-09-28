Bu gidişat Fenerbahçe'nin kanadını sallayacak resmen: Ayrılık zamanı!
Fenerbahçe'de istediği süreleri alamayan Dorgeles Nene'nin kış döneminde ayrılması bekleniyor. Ve çok farklı futbol iklimleri, onun için girişimlerde bulunabilir.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe'de istediği süreleri alamayan Dorgeles Nene'nin kış döneminde ayrılması bekleniyor. Ve çok farklı futbol iklimleri, onun için girişimlerde bulunabilir.
Fenerbahçe 2025 yazında Salzburg'a 18 milyon euro ödeyerek Dorgeles Nene'yi kadrosuna katmıştı (bonuslarla rakam 22 milyona yükselebiliyor). Beklentiler çok büyüktü. Aslında Malili futbolcu, geçen sezon skor anlamında çok iyi katkı verdi. Fakat İsmail Kartal'la birlikte neredeyse formayı unuttu.
23 yaşındaki kanat oyuncusu Süper Lig'de 3 (70 dakika), Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 2 maçta (31 dakika) oynayabildi. İyi bir teklif gelmesi durumunda kış transfer döneminde ayrılık yaşanacak. Genç futbolcuyla bazı Rus ve Suudi Arabistan ekipleri ilgileniyor.
Fenerbahçe Yönetimi'nin en az 25 milyon euroluk beklentisi olduğu belirtildi. Bu rakam hem Rus hem de Suudi Arabistan takımları açısından pek sorun değil...
Yani rahatlıkla istenen seviyelere çıkabilirler. Dorgeles Nene düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor.
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