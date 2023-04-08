Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir-Kayaşehir metrosunun açılışında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan Başakşehir-Kayaşehir metro hattının açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bugün İstanbulumuzun önemli bir meselesini çözmek için buradayız. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattının açılışını yapıyoruz. 6,2 km'yi bulan metro hattımızın hayırlı olmasını diliyorum.

"Birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz"

İstanbul'u yeraltından ve yer üstünden demirağlarla örme vizyonumuzu hayata geçiriyoruz. Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Biz bu aziz şehri kalbimizin tüm hücreleriyle seviyoruz. Derin bir muhabbetle bağlı olduğumuz İstanbul'u birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız. Sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz.

Nerede eksik, sıkıntı, ihtiyaç varsa müdahale ediyor; yapmaktan çekinmiyoruz. Asıl sorumlusu becerip devam ettiremediği için bu metro hattını büyükşehir belediyesi yapmadığı için bakanlığımız devraldı.

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"İstanbullular bunlara dersi verecek"

3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Buna asıl dersi 2024'te İstanbul verecek. Şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek. Bu hat devraldığında ilerleme oranı yüzde 5'ti. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ayda metro hattını açılışa hazır hale getirdi.

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