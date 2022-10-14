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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'a gidiyor
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden kazasının yaşandığı Bartın'a hareket edecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 23:27:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır’a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.

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