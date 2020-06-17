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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:36:12 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

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