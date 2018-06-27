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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesiyle ilgili ilk ayrıntılar!

Erdoğan'ın, Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü sona erdi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesiyle ilgili ilk ayrıntılar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiler.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ali İhsan Yavuz da hazır bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ise görüşmede Genel Başkan Yardımcılarından Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı’nın refakat ettikleri öğrenildi.

Basına kapalı görüşme, 40 dakika sürdü.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 24 Haziran'da Cumhur İttifakı tarafından desteklenmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettiği görüşmede, meclis çalışmaları ve yeni döneme ilişkin fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 18:39
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