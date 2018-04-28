Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Sancar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaca ünlü bilim adamı ve Nobel Kimya Ödülü Sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ile bir araya geldi.28 Nisan 2018 Cumartesi 19:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti İstanbul Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nin ardından partisinin İzmir'deki programlarına katılmak için Atatürk Havalimanı'na geldi.
Erdoğan, KKTC'den İstanbul aktarmalı ABD'ye gitmek üzere burada bekleyen Nobel Kimya Ödülü Sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'la Devlet Konukevi'nde görüştü.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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