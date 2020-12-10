Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Tören başladı

Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan karşısında elde ettiği zafer nedeniyle, Bakü'deki Azatlık Meydanı'nda geçit töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev de törene iştirak etti.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Bu zafer gününüzde sizlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz.

Şehit düşen yiğitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

Azerbaycan'ın hem askeri hem diplomasi alanında elde ettiği bu başarıda en büyük paylardan biri kıymetli kardeşim İlham Aliyev'e aittir.

Azerbaycan inşallah destan yazmaya devam edecektir.

Türkiye, Azerbaycan'ın yürüttüğü mücadeleye en başından itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla destek vermiş, tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur.

Kendimize her zaman Haydar Aliyev'in '2 devlet tek millet' şiarını rehber aldık.

Karabağ'ı 30 yıl boyunca sinemize yara eyledik. Bu yaranın kapanmasının sevincini paylaşmak, bu şanlı zaferi birlikte kutlamak için aranızdayız.

Mücadele çok daha farklı alanlarda devam edecek.

Mezarlıklar bile tahrip edilmiş, camiler yıkılmıştı. Ermenilerin bazıları tarihi ve kültürel varlıkları da yağmaladılar.

100 masum sivil şehit edilmiş, anneler yavrusuz, çocuklar anasız-babasız bırakılmış, 416 kardeşimiz de yaralanmıştır.

Yıllardır doğdukları yerlerden uzak kalarak memleket hasretiyle yanıp tutuşan 1 milyon kaçkın göçkün kardeşlerimiz toprakları için sabırsızlanıyor.

Bu kardeşlerimizin hasretinin en kısa sürede sona ereceğine inanıyorum.

Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur.

Karabağ'a katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin artık akıllarını başlarına toplamaları gerekiyor.

Ermeni politikacıların barış ve istikrar konusunda cesur adımlar atmalarını temenni ediyoruz.

Aliyev kardeşim, Azerbaycan halkının yaşadığı onca acıya rağmen takdire şayan bir tavır sergilemektedir.

İyi niyetli çabalarını biz de destekliyor, muhataplarınca değerlendirilmesini istiyoruz.

Şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde Azerbaycan toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmiştir.

Azerbaycan, Terter Çayı'nın suyuna kavuştu.

Laçin, Suşa, Kelpecer artık özgürdür.

Şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde Azerbaycan toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmiştir.

Rabbime bizlere bu günleri yaşattığı için sonsuz teşekkür ediyorum.

Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ artık anavatanı ile kucaklaşmış, 30 yıllık hasret son bulmuştur.

Bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan olarak bu toprakları daha gelişmiş, çocuklarımız için daha yaşanabilir yer haline getirmek için mücadele etmektir.

Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdiği müddetçe, Allah'ın izniyle başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

Kardeşim 'Bu muharebede haklıdır' demiştir. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır demiştir. Bu birliğimizin tezahürüdür.

Türkiye'nin verdiği destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış, sevindirmiştir. Bir daha bizim birliğimizi, haklarımızı tüm dünyaya göstermiştir.

44 gün süren çatışmada sonucunda galibiyetle işgale son verdik. 44 günün her günün bizim şanlı tarihimizdir.



Savaş meydanında bu çatışmayı kazardık. Siyasi ve diplomatik zaferler meyvesini verdi.

Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz parçasıdır.

Biz bu zamana kadar güç topluyorduk. Siyasi ve ülke dahilinde güçleniyorduk. Ordumuzu güçlendiriyorduk.

Yıldan yıla bizim üstünlüğümüz daha da ortaya çıktı. Ermenistan bizimle rekabet edemedi.

'Ermenistan kendi iradesiyle bizim topraklarımızdan çıkmazsa, harp yoluyla biz bunu gerçekleştireceğiz.' demiştim.

Mukaddes Kuran-ı Kerim'e el basarak ant içmiştim ki Azerbaycan'ın arazisini koruyacağım.

Azerbaycan tarihi adaleti sağladı.

Hak hukuk ağızda kaldı. Böyle olunca harp kaçınılmaz oldu.

Ermenistan'ın hareketleri ve söylemleri harbi kaçınılmaz kıldı.

Bizim tarihi topraklarımızda getirilen Ermenistanları yerleştirmek cinayettir.

Biz bunu görür ve hissederdik. Kendi sözümüzü dünyaya söyledik.

Muharebeye 3 gün kala "Ermenistan yeni savaşa hazırlanıyor." demiştim ve öyle de oldu.

Eylül ayında Ermenistan Azerbaycan'ın topraklarını işgale kalkıştı ama onlara cevap verdik.

'Azerbaycan askeri ileri, toprağımızı geri almalıyız, işgalciyi cezalandırmalıyız.' dedim. 44 gün sonucunda 1 gün bile geri çekilmemiz olmamıştır. 30 yıla yakın kurduğu savunmayı yarıp geçtik.

Suşa düşmandan alındıktan sonra düşmanın beli kırıldı. Düşmanı teslim olmaya mecbur ettik. Suşa'nın alınması tarihi olaydır.

Sonuna kadar gittik ve savaş meydanında savaş kazandık. Siyasi alanda kazandık. Düşmanı mecbur ettik.